Гасли: все говорили, что я могу полностью потеряться, как Квят. Но я не такой

Пилот «Альфа Таури» Пьер Гасли поделился мыслями, как на него повлияло понижение в «Торо Россо» в 2019 году.
«Честно говоря, никогда не сомневался в себе. Думаю, скорее, все просто говорили, что я могу, как Даниил, потеряться. Но я не такой парень, я знал, что всё будет хорошо. Не изменил свой стиль. Не менял подхода. Работаю над собой, потому что я конкурентоспособный парень.
И, знаете, для меня понижение в „Торо Россо“ не стало серьёзной неудачей. То, что произошло в прошлом году, дало мне ещё больше сил и энергии, чтобы прийти в норму и показать, что в то время по определённым причинам не всё пошло верным путём.
Нет, не думаю, что сломался. Это только придало мне сил. Я окружён правильными людьми в команде, что также повышает шансы показать себя с лучшей стороны», — приводит слова Пьера Гасли Autosport.
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