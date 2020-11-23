Ки — о новом регламенте: не верю, что машины станут медленнее на семь секунд

Технический директор «Макларена» Джеймс Ки считает, что машины нового регламента станут медленнее на одну-три секунды, а не на семь, как предсказывается.



«В настоящий момент мы уже обсуждаем внутри команды этот аспект, потому что нам необходимо знать, какой будет скорость. Время на круге определяет силы, которые действуют на болид, от этого зависит конструкция множества компонентов болида.



Понятно, что болиды станут медленнее, потому что у нас станет намного меньше инструментов для создания прижимной силы. Но не верю, что машины станут медленнее на семь секунд, как предсказывают пессимисты. Думаю, речь идёт о разнице в одну максимум три секунды.



Машины станут похожи друг на друга? Некоторые очевидные сходства будут, но в то же время правила дают достаточно свободы, чтобы болиды можно было отличить друг от друга», — приводит слова Джеймса Ки Auto Motor und Sport.