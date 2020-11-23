Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс. Поддержи наш хоккей Легенды Кубка Кремля
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Авто / Новости /

Ки — о новом регламенте: не верю, что машины станут медленнее на семь секунд

Ки — о новом регламенте: не верю, что машины станут медленнее на семь секунд
Авто / Формула-1 0

Технический директор «Макларена» Джеймс Ки считает, что машины нового регламента станут медленнее на одну-три секунды, а не на семь, как предсказывается.

«В настоящий момент мы уже обсуждаем внутри команды этот аспект, потому что нам необходимо знать, какой будет скорость. Время на круге определяет силы, которые действуют на болид, от этого зависит конструкция множества компонентов болида.

Понятно, что болиды станут медленнее, потому что у нас станет намного меньше инструментов для создания прижимной силы. Но не верю, что машины станут медленнее на семь секунд, как предсказывают пессимисты. Думаю, речь идёт о разнице в одну максимум три секунды.

Машины станут похожи друг на друга? Некоторые очевидные сходства будут, но в то же время правила дают достаточно свободы, чтобы болиды можно было отличить друг от друга», — приводит слова Джеймса Ки Auto Motor und Sport.

Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Авто
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2020