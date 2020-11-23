Мик Шумахер: любой из первой шестёрки может стать чемпионом

Немецкий гонщик Формулы-2 Мик Шумахер поделился ожиданиями от заключительных двух этапов сезона серии.
«В чемпионате по-прежнему можно отыграть 96 очков, так что вопрос о титуле всё ещё открыт. Любой из первой шестёрки может стать чемпионом. Главное для нас — сосредоточиться на выступлениях, подготовить максимально хорошую и подходящую нам машину и продолжать работать как одна команда, что мы и делали в последних гонках. Важно сохранять концентрацию, стараться прогрессировать, учиться и делать всё необходимое.
На последних двух этапах нам нужно действовать разумно. Конечно, мы будем атаковать, если такая возможность появится, а если нужно будет защищаться, то будем защищаться. Важно правильно оценивать ситуацию и действовать в соответствии с ней», — приводит слова Мика Шумахера Motorsport Week.
- 23 ноября 2020
-
22:58
-
22:03
-
20:41
-
19:50
-
18:52
-
17:50
-
16:59
-
14:58
-
14:35
-
13:31
-
12:39
-
11:41
-
10:37
-
09:18
-
09:00
-
01:02
-
00:54
- 22 ноября 2020
-
22:30
-
21:17
-
19:49
-
18:19
-
17:58
-
16:56
-
15:19
-
13:53
-
12:55
-
11:52
-
10:47
-
01:02
- 21 ноября 2020
-
23:48
-
22:56
-
21:40
-
20:00
-
18:57
-
18:02