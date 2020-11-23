Мик Шумахер: любой из первой шестёрки может стать чемпионом

Немецкий гонщик Формулы-2 Мик Шумахер поделился ожиданиями от заключительных двух этапов сезона серии.



«В чемпионате по-прежнему можно отыграть 96 очков, так что вопрос о титуле всё ещё открыт. Любой из первой шестёрки может стать чемпионом. Главное для нас — сосредоточиться на выступлениях, подготовить максимально хорошую и подходящую нам машину и продолжать работать как одна команда, что мы и делали в последних гонках. Важно сохранять концентрацию, стараться прогрессировать, учиться и делать всё необходимое.



На последних двух этапах нам нужно действовать разумно. Конечно, мы будем атаковать, если такая возможность появится, а если нужно будет защищаться, то будем защищаться. Важно правильно оценивать ситуацию и действовать в соответствии с ней», — приводит слова Мика Шумахера Motorsport Week.