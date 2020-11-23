Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс. Поддержи наш хоккей Легенды Кубка Кремля
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Авто / Новости /

Мик Шумахер: любой из первой шестёрки может стать чемпионом

Мик Шумахер: любой из первой шестёрки может стать чемпионом
Авто / Младшие серии 0

Немецкий гонщик Формулы-2 Мик Шумахер поделился ожиданиями от заключительных двух этапов сезона серии.

«В чемпионате по-прежнему можно отыграть 96 очков, так что вопрос о титуле всё ещё открыт. Любой из первой шестёрки может стать чемпионом. Главное для нас — сосредоточиться на выступлениях, подготовить максимально хорошую и подходящую нам машину и продолжать работать как одна команда, что мы и делали в последних гонках. Важно сохранять концентрацию, стараться прогрессировать, учиться и делать всё необходимое.

На последних двух этапах нам нужно действовать разумно. Конечно, мы будем атаковать, если такая возможность появится, а если нужно будет защищаться, то будем защищаться. Важно правильно оценивать ситуацию и действовать в соответствии с ней», — приводит слова Мика Шумахера Motorsport Week.

Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Авто
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2020