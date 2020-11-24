Экс-инженер «Феррари» назвал дилетантством работу «Ред Булл» в Турции

Бывший специалист компании «Бриджстоун» и экс-инженер по работе с шинами команды «Феррари» Кес ван дер Гринт довольно жёстко высказался об ошибке «Ред Булл» с настройкой крыла на болиде Макса Ферстаппена во время Гран-при Турции. Эксперт назвал её любительской.



«У Макса было очень плохое начало гонки. Мы видели, как многие люди стартовали на второй передаче. Почему «Ред Булл» этого не сделал? Может быть, техническая причина, или они не подумали об этом.

Последнее кажется маловероятным. Но только Макс и «Хонда» знают причину. Не могу представить, чтобы они забыли. Должно быть, это была техническая проблема, у них, вероятно, не было выбора.

Крыло на пит-стопе было повёрнуто неправильно с одной стороны. Как бы то ни было, я думаю, что это просто дилетантство», — приводит слова ван дер Гринта GPblog со ссылкой на эфир RTL GP.