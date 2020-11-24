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Опубликован ещё один неофициальный рейтинг зарплат в Формуле-1. Квят на 17-м месте

Опубликован ещё один неофициальный рейтинг зарплат в Формуле-1. Квят на 17-м месте
Авто / Формула-1 0

Портал TomorrowNewsF1 опубликовал сводную таблицу о доходах пилотов Формулы-1 в 2020 году. Данные являются неофициальными, так как подробная информация о заработках гонщиков держится в тайне. Все ведомости находятся в архиве совета по признанию контрактов ФИА в Женеве.

Больше всех в 2020 году заработал пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон – € 47 млн (€ 7 млн — предположительно, это бонус за чемпионский титул).

Россиянин Даниил Квят делит в рейтинге 17-ю строчку с гонщиками «Уильямса» Джорджем Расселом и Николасом Латифи. Все они заработали по € 750 тыс. На последней позиции пилот «Альфа Ромео» Антонио Джовинацци, чью зарплату оценили в € 500 тыс.

ПилотКомандаДоход в млн €
Льюис Хэмилтон«Мерседес»47
Валттери Боттас«Мерседес»9
Себастьян Феттель«Феррари»35
Шарль Леклер«Феррари»9
Макс Ферстаппен«Ред Булл»16
Александер Албон«Ред Булл»2
Карлос Сайнс-младший«Макларен»4,5
Ландо Норрис«Макларен»1,5
Даниэль Риккардо«Рено»20
Эстебан Окон«Рено»4
Пьер Гасли«Альфа Таури»1
Даниил Квят«Альфа Таури»0,75
Серхио Перес«Рейсинг Пойнт»4
Лэнс Стролл«Рейсинг Пойнт»1,5
Кими Райкконен«Альфа Ромео»6
Антонио Джовинацци«Альфа Ромео»0,5
Ромен Грожан«Хаас»2
Кевин Магнуссен«Хаас»2
Николас Латифи«Уильямс»0,75
Джордж Расселл«Уильямс»0,75
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