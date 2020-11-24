Опубликован ещё один неофициальный рейтинг зарплат в Формуле-1. Квят на 17-м месте
Портал TomorrowNewsF1 опубликовал сводную таблицу о доходах пилотов Формулы-1 в 2020 году. Данные являются неофициальными, так как подробная информация о заработках гонщиков держится в тайне. Все ведомости находятся в архиве совета по признанию контрактов ФИА в Женеве.
Больше всех в 2020 году заработал пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон – € 47 млн (€ 7 млн — предположительно, это бонус за чемпионский титул).
Россиянин Даниил Квят делит в рейтинге 17-ю строчку с гонщиками «Уильямса» Джорджем Расселом и Николасом Латифи. Все они заработали по € 750 тыс. На последней позиции пилот «Альфа Ромео» Антонио Джовинацци, чью зарплату оценили в € 500 тыс.
|Пилот
|Команда
|Доход в млн €
|Льюис Хэмилтон
|«Мерседес»
|47
|Валттери Боттас
|«Мерседес»
|9
|Себастьян Феттель
|«Феррари»
|35
|Шарль Леклер
|«Феррари»
|9
|Макс Ферстаппен
|«Ред Булл»
|16
|Александер Албон
|«Ред Булл»
|2
|Карлос Сайнс-младший
|«Макларен»
|4,5
|Ландо Норрис
|«Макларен»
|1,5
|Даниэль Риккардо
|«Рено»
|20
|Эстебан Окон
|«Рено»
|4
|Пьер Гасли
|«Альфа Таури»
|1
|Даниил Квят
|«Альфа Таури»
|0,75
|Серхио Перес
|«Рейсинг Пойнт»
|4
|Лэнс Стролл
|«Рейсинг Пойнт»
|1,5
|Кими Райкконен
|«Альфа Ромео»
|6
|Антонио Джовинацци
|«Альфа Ромео»
|0,5
|Ромен Грожан
|«Хаас»
|2
|Кевин Магнуссен
|«Хаас»
|2
|Николас Латифи
|«Уильямс»
|0,75
|Джордж Расселл
|«Уильямс»
|0,75
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