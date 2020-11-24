Опубликован ещё один неофициальный рейтинг зарплат в Формуле-1. Квят на 17-м месте

Портал TomorrowNewsF1 опубликовал сводную таблицу о доходах пилотов Формулы-1 в 2020 году. Данные являются неофициальными, так как подробная информация о заработках гонщиков держится в тайне. Все ведомости находятся в архиве совета по признанию контрактов ФИА в Женеве.



Больше всех в 2020 году заработал пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон – € 47 млн (€ 7 млн — предположительно, это бонус за чемпионский титул).



Россиянин Даниил Квят делит в рейтинге 17-ю строчку с гонщиками «Уильямса» Джорджем Расселом и Николасом Латифи. Все они заработали по € 750 тыс. На последней позиции пилот «Альфа Ромео» Антонио Джовинацци, чью зарплату оценили в € 500 тыс.