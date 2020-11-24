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Источник: «Мерседес» добился «экстраординарных» результатов при развитии болида-2021

Источник: «Мерседес» добился «экстраординарных» результатов при развитии болида-2021
Авто / Формула-1 0

Согласно техническому регламенту ФИА на 2021 год, команды должны внести изменения в свои болиды, которые снизят уровень прижимной силы на 10%. Однако, как утверждает итальянская версия Motorsport, в «Мерседесе» нашли способ компенсировать эту нехватку.

Изменения, которые ФИА просит внести, касаются днища и области диффузора. Ожидается, что уменьшение прижимной силы в этих областях поможет повысить срок службы резины «Пирелли». В противном случае итальянцам пришлось бы использовать более высокое давление в шинах.

«Мерседес» уже протестировал новые разработки, позволяющие компенсировать недостаток прижимной силы в 10%, в аэродинамической трубе. По сообщению журналистов, результаты оказались экстраординарными.

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