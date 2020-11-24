Хэмилтон считает, что не получает должного признания от бывших пилотов Ф-1

Семикратный чемпион Формулы-1 Льюис Хэмилтон заявил, что его удивляют высказывания некоторых бывших пилотов «Королевских гонок» в его адрес.



«Думаю, я получил достаточное признание от своих нынешних коллег. Они знают, насколько это было сложно – завоевать семь титулов, что дело не только в одной лишь машине. Но я также отметил ряд интересных заявлений от бывших гонщиков.

Обещаю и надеюсь, что сдержу своё слово, через 10 или 20 лет после завершения моей карьеры я буду поддерживать и воодушевлять молодое поколение гонщиков — независимо от того, будет ли это Ландо Норрис, Джордж Расселл, Макс Ферстаппен или кто-то ещё. Я знаю, как сложно выполнить работу и как устроен этот мир», — приводит слова Хэмилтона немецкое издание Motorsport-Total.