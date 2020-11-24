Хэмилтон считает, что не получает должного признания от бывших пилотов Ф-1
Семикратный чемпион Формулы-1 Льюис Хэмилтон заявил, что его удивляют высказывания некоторых бывших пилотов «Королевских гонок» в его адрес.
«Думаю, я получил достаточное признание от своих нынешних коллег. Они знают, насколько это было сложно – завоевать семь титулов, что дело не только в одной лишь машине. Но я также отметил ряд интересных заявлений от бывших гонщиков.
Обещаю и надеюсь, что сдержу своё слово, через 10 или 20 лет после завершения моей карьеры я буду поддерживать и воодушевлять молодое поколение гонщиков — независимо от того, будет ли это Ландо Норрис, Джордж Расселл, Макс Ферстаппен или кто-то ещё. Я знаю, как сложно выполнить работу и как устроен этот мир», — приводит слова Хэмилтона немецкое издание Motorsport-Total.
Рекомендуем вам
- 24 ноября 2020
-
16:12
-
15:28
-
15:03
-
13:11
-
12:09
-
11:32
-
10:30
-
09:00
-
00:57
- 23 ноября 2020
-
23:59
-
22:58
-
22:03
-
20:41
-
19:50
-
18:52
-
17:50
-
16:59
-
14:58
-
14:35
-
13:31
-
12:39
-
11:41
-
10:37
-
09:18
-
09:00
-
01:02
-
00:54
- 22 ноября 2020
-
22:30
-
21:17
-
19:49
-
18:19
-
17:58
-
16:56
-
15:19
-
13:53
Партнерский контент
Рекомендуем вам