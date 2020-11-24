Сироткин: не стоит сейчас говорить, что отсутствие Квята в Ф-1 уже решённый факт

Пилот программы SMP Racing Сергей Сироткин выразил мнение, что, несмотря на все слухи вокруг будущего Даниила Квята в Формуле-1, не стоит воспринимать их как факт.



«Мне бы не хотелось гадать. У Дани получился по-своему трудный год. Но сезон ещё не закончен — всё-таки хочется надеяться, что Квят рядом сильных выступлений смог показать свой уровень и характер руководству. Не стоит сейчас говорить и рассуждать, будто его присутствие или отсутствие уже решённый факт. Мне просто бы хотелось, чтобы он действительно выложился по полной в концовке сезона и закончил его на высокой ноте», — приводит слова Сироткина Sportbox.



Напомним, «Ред Булл» рассматривает вариант с заменой Квята. Кандидатами на место Даниила в «Альфа Таури» являются Александер Албон и Юки Цунода.