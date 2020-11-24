Сироткин — о карьерных планах: детские мечты о Формуле-1 сейчас не очень реальны
Пилот программы SMP Racing Сергей Сироткин рассказал о планах на 2021 год, а также ответил, есть ли в будущем какая-то надежда на его возвращение в Формулу-1 в качестве боевого пилота.
«Планов очень много. Прежде всего, мне бы хотелось продолжить ту историю, которую мы начали в мире GT и гонок на выносливость. Мы хотим быть гораздо более вовлеченными во все проекты «Феррари». Наверное, для меня в данный момент карьеры фокус на этом был бы самым правильным решением.
Лучше выстроить максимально качественные отношения и добиваться успехов в различных категориях на каком-то длительном промежутке времени, нежели воплощать детские мечты о Формуле-1, которые, к сожалению, на данный момент не очень реальны», — приводит слова Сироткина Sportbox.
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