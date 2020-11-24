Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс. Поддержи наш хоккей Легенды Кубка Кремля
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Авто / Новости /

Сироткин — о карьерных планах: детские мечты о Формуле-1 сейчас не очень реальны

Сироткин — о карьерных планах: детские мечты о Формуле-1 сейчас не очень реальны
Авто / Формула-1 0

Пилот программы SMP Racing Сергей Сироткин рассказал о планах на 2021 год, а также ответил, есть ли в будущем какая-то надежда на его возвращение в Формулу-1 в качестве боевого пилота.

«Планов очень много. Прежде всего, мне бы хотелось продолжить ту историю, которую мы начали в мире GT и гонок на выносливость. Мы хотим быть гораздо более вовлеченными во все проекты «Феррари». Наверное, для меня в данный момент карьеры фокус на этом был бы самым правильным решением.

Лучше выстроить максимально качественные отношения и добиваться успехов в различных категориях на каком-то длительном промежутке времени, нежели воплощать детские мечты о Формуле-1, которые, к сожалению, на данный момент не очень реальны», — приводит слова Сироткина Sportbox.

Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Авто
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2020