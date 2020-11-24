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Энди Маррей: конечно, Хэмилтон заслуживает звания рыцаря

Энди Маррей: конечно, Хэмилтон заслуживает звания рыцаря
Авто / Формула-1 0

Бывшая первая ракетка мира Энди Маррей, который получал от королевы Великобритании звание рыцаря, считает, что семикратный чемпион мира Формулы-1, пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон также заслуживает подобной чести.

«С точки зрения его достижений в спорте, конечно, он заслуживает этого звания. Он — один из самых успешных спортсменов в истории Великобритании. Кроме того дело не только в его выступлениях, а и в том, что он делает за пределами трассы. Он поддерживает большие начинания, так что он определённо заслуживает этого звания», — приводит слова Маррея GPblog.

Напомним, в истории пока есть только три пилота, получавшие звание рыцаря. Ими стали Стирлинг Мосс и трёхкратные чемпионы мира Джек Брэбем и Джеки Стюарт.

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