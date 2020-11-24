Гасли: в квалификации в Бахрейне будем с Квятом по очереди разгонять друг друга

Пилот «Альфа Таури» Пьер Гасли поделился ожиданиями от предстоящих этапов чемпионата мира в Бахрейне.

«Говорить о Турции нечего. Это был наш худший уик-энд. Так что я просто сразу хотел сфокусироваться на гонках в Бахрейне. В Стамбуле мы не могли заставить работать машину в холодную погоду. Это была только вторая гонка, в которой мы не набрали очки.

В Бахрейне у нас не будет проблем с прогревом шин. Так что условия будут привычными. В целом трасса подходит нам, особенно если мы вернёмся в 2018 год. Тогда я добился на тот момент лучшего результата в карьере в Ф-1, заняв четвёртое место. Мне очень нравится трек в Бахрейне. У нас есть всё, чтобы побороться здесь за очки.

Что касается второй гонки в Бахрейне, то это будет совершенно иная конфигурация, практически овал. У нас будет всего четыре поворота, так что это будет игра слипстрима. Нас ждёт мини-версия гонки «500 миль Индианаполиса». В квалификации мы с Квятом будем разгонять друг друга в слипстриме по очереди. Что касается гонки, она будет зрелищной", — приводит слова француза пресс-служба «Альфа Таури».