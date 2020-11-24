Грожан: Магнуссен — один из самых быстрых напарников, которые у меня были

Пилот «Хааса» Ромен Грожан рассказал о взаимоотношениях с напарником по команде Кевином Магнуссеном, отметив, что датчанин стал одним из лучших партнёров на протяжении карьеры.

«Мы с ним очень разные, но вообще-то мы хорошо ладим. Когда мы устроили аварию в 2019 году, было много разговоров. Люди говорили, что мы недолюбливаем друг друга, но на самом деле мы нормально общались. Порой мы вместе путешествовали.

Думаю, Кевин — один из моих лучших напарников, которые были. Он намного быстрее, чем думают. Отличный гонщик, мы проделывали с ним хорошую работу. Был бы не против выступать в одной с ним команде в гонках на выносливость. Мы бы нашли взаимопонимание", — приводит слова французского пилота The Checkered Flag.