Грожан: Магнуссен — один из самых быстрых напарников, которые у меня были
Пилот «Хааса» Ромен Грожан рассказал о взаимоотношениях с напарником по команде Кевином Магнуссеном, отметив, что датчанин стал одним из лучших партнёров на протяжении карьеры.
«Мы с ним очень разные, но вообще-то мы хорошо ладим. Когда мы устроили аварию в 2019 году, было много разговоров. Люди говорили, что мы недолюбливаем друг друга, но на самом деле мы нормально общались. Порой мы вместе путешествовали.
Думаю, Кевин — один из моих лучших напарников, которые были. Он намного быстрее, чем думают. Отличный гонщик, мы проделывали с ним хорошую работу. Был бы не против выступать в одной с ним команде в гонках на выносливость. Мы бы нашли взаимопонимание", — приводит слова французского пилота The Checkered Flag.
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