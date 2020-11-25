Сайнса злит вопрос о том, не жалеет ли он о переходе в «Феррари»

Пилот «Макларена» Карлос Сайнс признался, что его уже раздражают вопросы о том, не жалеет ли он о грядущем переходе в «Феррари».
«Единственное, что меня раздражает — вопросы, на которые вы уже и без меня знаете ответ. Не знаю, почему мне снова и снова задают один и тот же вопрос. Я отвечаю точно так, как отвечал и месяц назад.
Вопрос о возможных сожалениях — самый популярный. Не задавайте мне больше его, думаю, вы знаете мой ответ", — приводит слова испанского спортсмена Nextgen-Auto.
Напомним, испанец подписал контракт со «Скудерией» ещё до старта сезона-2020. В ходе чемпионата итальянская команда столкнулась с огромными проблемами. Карлос начнёт выступать в «Феррари» с 2021 года. В Маранелло он заменит четырёхкратного чемпиона мира Себастьяна Феттеля.
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