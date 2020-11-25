Эксперт назвал «сверхъестественное» умение Переса, способное помочь «Ред Булл»

Журналист Sky Sports Марк Хьюз в своей авторской колонке поделился мнением, почему «Ред Булл» стоит заменить Александера Албона и пригласить на его место мексиканца Серхио Переса.
«Перес достаточно быстр и активен в борьбе на трассе, чтобы его можно было использовать как часть общей командной стратегии. Этого не получалось сделать с Албоном в этом году. Чеко не самый быстрый квалифицированный гонщик, но можно быть уверенным, что он доведёт машину до нужной части решётки. В текущем состоянии для «Ред Булл» это второй ряд старта.
Кроме того он суперэффективен в день гонки, великолепен в работе с шинами, сильно проводит сражения колесо в колесу и обладает сверхъестественным умением преобразовывать свой темп в максимальное количество очков», — написал Хьюз.
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