Марко оценил результаты опроса, в которым Феттеля назвали лучшим пилотом поколения

Полное доминирование «Мерседеса» с 2014 года объясняет, почему многие фанаты Формулы-1 не считают Льюиса Хэмилтона лучшим гонщиком своего поколения, такое мнение выразил консультант «Ред Булл» Хельмут Марко, когда его попросили прокомментировать результаты опроса о лучшем пилоте.



В одном из последних онлайн-опросов за Себастьяна Феттеля, как за лучшего представителя своего поколения в Ф-1, проголосовал 53% болельщиков, а за Хэмилтона – 31%. Остальные голоса достались Фернандо Алонсо и Кими Райкконену.



«Это могло быть потому, что в эпоху гибридов болиды Хэмилтона были намного лучше с точки зрения характеристик двигателя.

С 2014 по 2016 год «Мерседес» занимал первые два места в чемпионате мира. Это, вероятно, случится и в нынешнем сезоне. Марк Уэббер никогда не поднимался выше третьего места, когда Феттель был чемпионом в 2010–2013 годах. И Себастьяну удалось дважды стать вице-чемпионом с «Феррари». Тогда он смог победить Боттаса на «Мерседесе», что действительно говорит о его классе», — цитирует Марко GrandPX.