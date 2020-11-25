Хэмилтон: я всё больше узнаю, как быть командным игроком

Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон считает, что умение быть лидером помогло ему избежать конфликтов с товарищем по команде Валттери Боттасом.

«Со времён выступлений вместе с Нико Росбергом мне удалось прибавить в этом плане. Я всё больше и больше узнаю, как быть командным игроком и лидером. Не думаю, что мой подход как-то поменялся. Обычно я держусь особняком и работаю со своей бригадой. Но между нами с Валттери действительно присутствует большое уважение.

Когда он побеждает, то знает, что сделал это благодаря тяжёлой работе. Если происходит обратное, ему просто нужно потрудиться усерднее. Мы не позволяем тому, что происходит на трассе, просочиться за её пределы. Чем я всегда гордился, так это тем, что на мою работу на трассе не влияют никакие внешние факторы», — приводит слова Хэмилтона GPFans.