Феттель: думаю, Хэмилтон хотел бы быть в одной команде со мной

Пилот «Феррари» Себастьян Феттель прокомментировал слова Макса Ферстаппена из «Ред Булл», который ранее заявил, что 90% гонщиков смогли бы выигрывать на болиде «Мерседеса».



«Думаю, сложно сказать, корректно ли это утверждение. Конечно, машина «Мерседеса» великолепна, команда невероятно сильна. Льюис пожинает плоды. Некоторые другие гонщики, безусловно, смогли бы преуспеть на месте Хэмилтона. Но вы должны помнить, что Льюис делает это каждый гоночный уик-энд и в этом его сила», — приводит слова Феттеля Sports Mole со ссылкой на Corriere dello Sport.

«Астон Мартин», куда переходит Себастьян, тесно связан с «Мерседесом», поэтому у четырёхкратного чемпиона спросили, не заинтересован ли он в том, чтобы в будущем стать пилотом «Серебряных стрел».

«Если бы у меня была возможность самому пилотировать «Мерседес», я бы не отказался.

На данный момент ни один гонщик не откажется от «Мерседеса», и я, безусловно, был бы готов сразиться с Льюисом. Вы должны спросить и его. Но думаю, что он также хотел бы быть в одной команде со мной. Между нами есть большое уважение», — добавил Феттель.