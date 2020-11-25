Вольф: философия «Мерседеса» — «никаких мудаков»

Руководитель «Мерседеса» Тото Вольф рассказал, что его команда Формулы-1 заимствовала философию у сборной Новой Зеландии по регби.



«У нас в команде есть спортивный психолог. Его зовут Кэри Эванс. Он занимает аналогичную должность в «Олл Блэкс», один из девизов которых, – «никаких мудаков». И мы переняли эту философию.

Мы заботимся друг о друге в команде, и я думаю, что это чувствуется. У нас нет места сплетням. Мы радуемся успехам друг друга, что помогает справиться с давлением. Это безопасная среда.

У нас нет политики постоянного найма и увольнения сотрудников. Мы не виним друг друга в неудачах. Атмосфера может быть напряжённой, но очень важно, чтобы высказывались разные мнения. Это никогда не ведёт к серьёзным ссорам. Если такое случается, это означает, что люди не подходят друг к другу. Я бы назвал это товариществом», — сказал Вольф в интервью официальному сайту Формулы-1.