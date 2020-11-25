Линн стал вторым пилотом «Махиндры», слухи связывали с этой командой Грожана

Команда Формулы-Е «Махиндра» подписала контракт с пилотом Алексом Линном, который в следующем сезоне станет напарником Александера Симса.
«Я невероятно рад вернуться в чемпионат Формулы-Е и стать частью «Махиндра Рейсинг». У меня была возможность управлять болидом M7Electro во время многочисленных тестовых дней, и мы все очень гордимся проделанной работой.
Мы не узнаем полностью о нашей конкурентоспособности, пока не погаснут стартовые светофоры в первой гонке. Но мы здесь, чтобы постоянно бороться за победы и подиумы. Это то, ради чего гоняется команда и я тоже», — приводит слова Линна официальный сайт «Махиндры».
Напомним, на вакантное место в составе «Махиндры» претендовал действующий пилот «Хааса» Ромен Грожан, но команда предпочла выбрать Линна.
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