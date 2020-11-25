Сало станет стюардом ГП Бахрейна. Ранее его подозревали в «сливе» информации финскому ТВ

Бывший гонщик Формулы-1 Мика Сало станет приглашённым стюардом Гран-при Бахрейна, сообщает официальный сайт ФИА. В нынешнем сезоне Мика Сало уже работал на двух этапах Формулы-1 — Гран-при Тосканы и ГРан-при России. На этапе в России Сало оказался в центре скандала — Мику обвиняли в «сливе» данных о штрафе Льюиса Хэмилтона финскому телевидению.
Напомним, во время трансляции Гран-при России комментатор Ники Юсела ещё перед стартом гонки сообщил, что Льюис Хэмилтон получил 10-секундный штраф. Кроме того, комментатор заявил, что Хэмилтон получил четыре штрафных балла (по два за каждый эпизод с отработкой старта в неположенном месте) и должен был получить дисквалификацию на Гран-при Айфеля.
Однако штраф Хэмилтона был смягчён до одного штрафного балла за каждый эпизод. После финиша гонки в социальных сетях появилась запись трансляции финского ТВ, а в «сливе» информации обвинили Сало, однако официальные представители телеканала опровергли эту информацию, заявив, что у них был другой источник.
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