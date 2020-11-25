В «Ситроене» отреагировали на смерть Диего Марадоны, вспомнив его визит на ралли

Команда чемпионата мира по ралли «Ситроен» отреагировала на смерть легендарного аргентинского футболиста Диего Марадоны. Экс-игрок неаполитанского клуба и сборной Аргентины умер от остановки сердца в возрасте 60 лет. В «Ситроене» вспомнили визит Марадоны на Ралли Аргентины в 2008 году.

Посмотреть фото можно в «твиттере» команды «Ситроен».

11 ноября Марадона был выписан из больницы. Экс-футболист перенёс операцию из-за субдуральной гематомы. Сообщалось, что после выписки Марадону доставили в клинику для лечения от алкогольной зависимости.



Последний раз Диего видели на публике 30 октября на матче 1-го тура чемпионата Аргентины его команды «Химнасия и Эсгрима» с «Патронато» (3:0), который был посвящён 60-летию Марадоны. Перед матчем ему вручили памятную доску. Диего не остался наблюдать за игрой, сославшись на плохое самочувствие. Позже сообщалось, что он был доставлен в клинику Ипенса в Ла-Плате, примерно в часе езды от Буэнос-Айреса.