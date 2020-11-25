Бывший босс Ханта — о фильме «Гонка»: это было жутко, Крис Хэмсворт буквально был Джеймсом

Лорд Александер Хескет, друг чемпиона мира 1976 года Джеймса Ханта, высоко оценил актёрскую работу Криса Хэмсворта в биографическом фильме 2013 года «Гонка», в котором Хэмсворт исполнил роль британского гонщика.



«Было невозможно сыграть лучше. Думаю, это было крайне сложно сделать. Я не актёр, но это было просто жутко, он буквально был Джеймсом Хантом. Не думаю, что ему, как это ни странно, был интересен фильм. Думаю, он похож на меня. Если что-то делаешь, то делаешь именно так, как намеревался это сделать.



Джеймс никогда не выступал на самой быстрой машине, это то, что делало его отличным гонщиком. Он был исключительно хорош во всём — крикете, теннисе, сквоше. У него было исключительное чувство времени», — приводит слова Хескета официальный сайт Формулы-1.