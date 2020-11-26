Алонсо: Абитебуль уже устал от меня и не отвечает на мои сообщения

Двукратный чемпион Формулы-1 Фернандо Алонсо рассказал о своём отношении к участию в проекте «Альпин» в Формуле-1 в следующем году. Напомним, Алонсо вернётся в пелотон в следующем сезоне в составе «Рено», которая будет переименована в «Альпин».



«Совпадение, но я отправил Сирилю три сообщения полчаса назад. Он уже прочитал их, но ещё не ответил. Уверен, он уже устал от меня, раз не отвечает на мои сообщения.



Люди удивляются, когда слышат обо мне подобное, но я всегда был таким. Когда я работал в „Макларене“, все были удивлены, что я так беспокоюсь по поводу „Хонды“, они думали, что я выгляжу счастливее, чем был в „Феррари“. Но они видели мой энтузиазм и там.



Я всегда был таким, но некоторые люди не знают этого до тех пор, пока не поработают со мной. Я всегда был полно решимости вернуться в Формулу-1», — приводит слова Фернандо Алонсо GPBlog.