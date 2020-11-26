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«Ред Булл» и «Альфа Таури» представили финальную версию видео, снятого в Турции

«Ред Булл» и «Альфа Таури» представили финальную версию видео, снятого в Турции
Авто / Формула-1 0

Пресс-служба «Ред Булл» опубликовала итоговый ролик, который команда снимала вместе с сестринской «Альфа Таури» перед Гран-при Турции. Ранее были представлены лишь фрагменты видео.

«Вот как вы можете увидеть достопримечательности Стамбула всего за один день!» — говорится в описании к ролику.

Кульминацией видео стало посещение Пьером Гасли и Александером Албоном магазина одежды «Альфа Таури».

Видео доступно на странице «Ред Булл» в «Твиттере».

Напомним, что после появления первых кадров этого рекламного ролика пользователи Сети стали шутить, называя участие Алекса в этих акциях намёком на то, что именно он станет партнёром Гасли по «Альфа Таури» в следующем сезоне. Руководство «Ред Булл» в настоящее время рассматривает возможность замены Албона на Нико Хюлькенберга или Серхио Переса.

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