«Ред Булл» и «Альфа Таури» представили финальную версию видео, снятого в Турции

Пресс-служба «Ред Булл» опубликовала итоговый ролик, который команда снимала вместе с сестринской «Альфа Таури» перед Гран-при Турции. Ранее были представлены лишь фрагменты видео.



«Вот как вы можете увидеть достопримечательности Стамбула всего за один день!» — говорится в описании к ролику.



Кульминацией видео стало посещение Пьером Гасли и Александером Албоном магазина одежды «Альфа Таури».

Видео доступно на странице «Ред Булл» в «Твиттере».

Напомним, что после появления первых кадров этого рекламного ролика пользователи Сети стали шутить, называя участие Алекса в этих акциях намёком на то, что именно он станет партнёром Гасли по «Альфа Таури» в следующем сезоне. Руководство «Ред Булл» в настоящее время рассматривает возможность замены Албона на Нико Хюлькенберга или Серхио Переса.