Гасли возглавляет рейтинг пилотов Ф-1 по соотношению очков и зарплаты, Квят — пятый

На этой неделе Business Book GP опубликовал сводную таблицу о доходах пилотов Формулы-1 в 2020 году, что позволило составить рейтинг эффективности гонщиков по соотношению заработка к набранным в чемпионате очкам.
Самым эффективным стал Пьер Гасли. На каждое очко, которое он получает в зачёт чемпионата, «Альфа Таури» тратит € 15 873. Напарник француза Даниил Квят – пятый по эффективности.
Стоит отметить, что пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон, который в этом году выиграл чемпионат, из-за своей огромной зарплаты в данном рейтинге находится лишь на 13-й строчке. Последнее место в таблице занимает Кевин Магнуссен.
Для Джорджа Расселла и Николаса Латифи рейтинг высчитать не удалось, так как оба пилота «Уильямса» не набрали ни одного очка.
Рейтинг эффективности гонщиков (сумма в евро за одно очко в чемпионате)
1. Пьер Гасли («Альфа Таури») – 15 873
2. Ландо Норрис («Макларен») – 20 270
3. Лэнс Стролл («Рейсинг Пойнт») – 25 423
4. Александер Албон («Ред Булл») – 28 571
5. Даниил Квят («Альфа Таури») – 28 846
6. Серхио Перес («Рейсинг Пойнт») – 40 000
7. Валттери Боттас («Мерседес») – 45 685
8. Карлос Сайнс-младший («Макларен») – 60 000
9. Шарль Леклер («Феррари») – 92 783
10. Макс Ферстаппен («Ред Булл») – 94 117
11. Эстебан Окон («Рено») – 100 000
12. Антонио Джовинацци («Альфа Ромео») – 125 000
13. Льюис Хэмилтон («Мерседес») – 153 094
14. Даниэль Риккардо («Рено») – 208 333
15. Ромен Грожан («Хаас») – 1 000 000
16. Себастьян Феттель («Феррари») – 1 060 606
17. Кими Райкконен («Альфа Ромео») – 1 500 000
18. Кевин Магнуссен («Хаас») – 2 000 000.
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