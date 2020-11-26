Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс. Поддержи наш хоккей Легенды Кубка Кремля
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Авто / Новости /

Гасли возглавляет рейтинг пилотов Ф-1 по соотношению очков и зарплаты, Квят — пятый

Гасли возглавляет рейтинг пилотов Ф-1 по соотношению очков и зарплаты, Квят — пятый
Авто / Формула-1 0

На этой неделе Business Book GP опубликовал сводную таблицу о доходах пилотов Формулы-1 в 2020 году, что позволило составить рейтинг эффективности гонщиков по соотношению заработка к набранным в чемпионате очкам.

Самым эффективным стал Пьер Гасли. На каждое очко, которое он получает в зачёт чемпионата, «Альфа Таури» тратит € 15 873. Напарник француза Даниил Квят – пятый по эффективности.

Стоит отметить, что пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон, который в этом году выиграл чемпионат, из-за своей огромной зарплаты в данном рейтинге находится лишь на 13-й строчке. Последнее место в таблице занимает Кевин Магнуссен.

Для Джорджа Расселла и Николаса Латифи рейтинг высчитать не удалось, так как оба пилота «Уильямса» не набрали ни одного очка.

Рейтинг эффективности гонщиков (сумма в евро за одно очко в чемпионате)

1. Пьер Гасли («Альфа Таури») – 15 873
2. Ландо Норрис («Макларен») – 20 270
3. Лэнс Стролл («Рейсинг Пойнт») – 25 423
4. Александер Албон («Ред Булл») – 28 571
5. Даниил Квят («Альфа Таури») – 28 846
6. Серхио Перес («Рейсинг Пойнт») – 40 000
7. Валттери Боттас («Мерседес») – 45 685
8. Карлос Сайнс-младший («Макларен») – 60 000
9. Шарль Леклер («Феррари») – 92 783
10. Макс Ферстаппен («Ред Булл») – 94 117
11. Эстебан Окон («Рено») – 100 000
12. Антонио Джовинацци («Альфа Ромео») – 125 000
13. Льюис Хэмилтон («Мерседес») – 153 094
14. Даниэль Риккардо («Рено») – 208 333
15. Ромен Грожан («Хаас») – 1 000 000
16. Себастьян Феттель («Феррари») – 1 060 606
17. Кими Райкконен («Альфа Ромео») – 1 500 000
18. Кевин Магнуссен («Хаас») – 2 000 000.

Опубликован неофициальный рейтинг зарплат в Формуле-1. Квят на 17-м месте
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Авто
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2020