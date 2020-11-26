Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс. Поддержи наш хоккей
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Авто / Новости /

Леклеру вручили антипремию «Золотой тапир»

Леклеру вручили антипремию «Золотой тапир»
Авто / Формула-1 0

Пилот «Феррари» Шарль Леклер за свою ошибку на последнем круге Гран-при Турции удостоился антипремии «Золотой тапир» от сатирической телепрограммы Striscia la Notizia. Её вручают в Италии с 1996 года представителям шоу-бизнеса, политики и спорта, попавшим в различные конфузные ситуации.

«Гонка складывалась хорошо, но в последнем повороте я всё перечеркнул. Ошибся и эмоционально отреагировал на это по радио, всё было слышно. Такие вещи случаются, но это часть обучения и отправная точка, чтобы расти и становиться сильнее», — приводит слова Леклера GPBlog.

Фото доступно на странице GiveMeMoreF1 в «Твиттере».

Напомним, на Гран-при Турции Леклер в борьбе за второе место на последнем круге попробовал обогнать Серхио Переса, но в итоге пропустил на подиум и мексиканца, и своего напарника Себастьяна Феттеля.

В 2017 и 2018 годах «Золотой Тапир» уже доставался представителю «Феррари». Тогда его получил экс-руководитель команды Маурицио Арривабене.

Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Авто
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2020