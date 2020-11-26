Леклеру вручили антипремию «Золотой тапир»

Пилот «Феррари» Шарль Леклер за свою ошибку на последнем круге Гран-при Турции удостоился антипремии «Золотой тапир» от сатирической телепрограммы Striscia la Notizia. Её вручают в Италии с 1996 года представителям шоу-бизнеса, политики и спорта, попавшим в различные конфузные ситуации.



«Гонка складывалась хорошо, но в последнем повороте я всё перечеркнул. Ошибся и эмоционально отреагировал на это по радио, всё было слышно. Такие вещи случаются, но это часть обучения и отправная точка, чтобы расти и становиться сильнее», — приводит слова Леклера GPBlog.

Фото доступно на странице GiveMeMoreF1 в «Твиттере».

Напомним, на Гран-при Турции Леклер в борьбе за второе место на последнем круге попробовал обогнать Серхио Переса, но в итоге пропустил на подиум и мексиканца, и своего напарника Себастьяна Феттеля.



В 2017 и 2018 годах «Золотой Тапир» уже доставался представителю «Феррари». Тогда его получил экс-руководитель команды Маурицио Арривабене.