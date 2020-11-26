Русинов рассказал, что «Минарди» предлагала ему контракт, не требуя спонсоров

Российский гонщик G-Drive Racing Роман Русинов раскрыл детали контракта, который ему предлагала команда Формулы-1 «Минарди» в 2003 году. Тогда Русинов выступал в европейской Формуле-3000 и считался одним из самых перспективных гонщиков из России. На предложение «Минарди» о долгосрочном сотрудничестве Роман после раздумий ответил отказом.
«Контракт с „Минарди“ обещал мне определённые вещи — на первый год, второй, третий… Это было соглашение на 10 лет — с чётким представлением, где я должен оказаться через три года. Там было ноль конкретики по спонсорам. Учитывая, как был построен контракт, всё было реально без спонсоров. Это был менеджерский контракт, они становились моими менеджерами. Именно поэтому я называю свой отказ самой большой ошибкой в карьере», — заявил Русинов в интервью корреспонденту «Чемпионата» Евгению Кустову.
- 26 ноября 2020
-
14:53
-
14:30
-
14:14
-
14:13
-
13:16
-
12:31
-
11:02
-
10:38
-
10:03
-
09:03
-
00:57
- 25 ноября 2020
-
23:01
-
21:53
-
20:57
-
19:44
-
18:55
-
17:50
-
16:49
-
15:01
-
14:20
-
13:51
-
12:17
-
11:51
-
10:44
-
09:04
-
00:44
- 24 ноября 2020
-
23:58
-
22:39
-
20:52
-
19:58
-
18:34
-
18:00
-
17:42
-
16:12
-
15:28