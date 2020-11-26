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Русинов не верит, что в Формуле-1 смогут контролировать реальные расходы топ-команд

Русинов не верит, что в Формуле-1 смогут контролировать реальные расходы топ-команд
Авто / Формула-1 0

Российский гонщик команды G-Drive Racing Роман Русинов высказал сомнение, что изменения в регламенте Формулы-1 — как технических правил, так и введение лимита на бюджеты — приведут к повышению конкуренции в чемпионате мира.

«Думаю, ничего не поможет. Либо у всех, как в Формуле-Е, должны быть одинаковые машины, либо не выйдет. Правила Ф-Е помогают сильно уменьшить бюджет и обеспечивают плотную борьбу команд. А в Ф-1 разница между топами и середняками всё равно будет большой. Лимит на бюджеты? Ты не сможешь в реальности узнать, сколько команда потратила денег. Что сделать, если твой партнёр решил не деньги тебе дать, а новые станки, или выполнить определённую работу? Контроль здесь нереален», — заявил Русинов в интервью корреспонденту «Чемпионата» Евгению Кустову.

«Лечу на гонку, есть все документы, а пограничник разворачивает меня на границе!»
Роман Русинов не верит в проклятье Ле-Мана, критикует Верня и подробно объясняет историю, когда он отказался от контракта с «Минарди».
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