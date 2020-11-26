Русинов не верит, что в Формуле-1 смогут контролировать реальные расходы топ-команд

Российский гонщик команды G-Drive Racing Роман Русинов высказал сомнение, что изменения в регламенте Формулы-1 — как технических правил, так и введение лимита на бюджеты — приведут к повышению конкуренции в чемпионате мира.
«Думаю, ничего не поможет. Либо у всех, как в Формуле-Е, должны быть одинаковые машины, либо не выйдет. Правила Ф-Е помогают сильно уменьшить бюджет и обеспечивают плотную борьбу команд. А в Ф-1 разница между топами и середняками всё равно будет большой. Лимит на бюджеты? Ты не сможешь в реальности узнать, сколько команда потратила денег. Что сделать, если твой партнёр решил не деньги тебе дать, а новые станки, или выполнить определённую работу? Контроль здесь нереален», — заявил Русинов в интервью корреспонденту «Чемпионата» Евгению Кустову.
- 26 ноября 2020
-
14:53
-
14:30
-
14:14
-
14:13
-
13:16
-
12:31
-
11:02
-
10:38
-
10:03
-
09:03
-
00:57
- 25 ноября 2020
-
23:01
-
21:53
-
20:57
-
19:44
-
18:55
-
17:50
-
16:49
-
15:01
-
14:20
-
13:51
-
12:17
-
11:51
-
10:44
-
09:04
-
00:44
- 24 ноября 2020
-
23:58
-
22:39
-
20:52
-
19:58
-
18:34
-
18:00
-
17:42
-
16:12
-
15:28