Жан Тодт отреагировал на смерть Марадоны памятным фото вместе с Диего и Шумахером

Президент Международной автомобильной федерации (ФИА) Жан Тодт отреагировал на смерть Диего Марадоны публикацией фото со звездой аргентинского футбола и Михаэлем Шумахером.



«Монако-2005, памятный момент с двумя легендами», — подписал снимок Тодт.

Фото доступно на странице Жана Тодта в «Твиттере».

Марадона скончался накануне от остановки сердца в возрасте 60 лет. 11 ноября он был выписан из больницы. Экс-футболист перенёс операцию из-за субдуральной гематомы. Сообщалось, что после выписки Марадону доставили в клинику для лечения от алкогольной зависимости.



Последний раз Диего видели на публике 30 октября на матче 1-го тура чемпионата Аргентины его команды «Химнасия и Эсгрима» с «Патронато» (3:0), который был посвящён 60-летию Марадоны. Перед встречей ему вручили памятную доску. Диего не остался наблюдать за игрой, сославшись на плохое самочувствие. Позже сообщалось, что он был доставлен в клинику Ипенса в Ла-Плате, примерно в часе езды от Буэнос-Айреса.