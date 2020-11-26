Жан Тодт отреагировал на смерть Марадоны памятным фото вместе с Диего и Шумахером

Президент Международной автомобильной федерации (ФИА) Жан Тодт отреагировал на смерть Диего Марадоны публикацией фото со звездой аргентинского футбола и Михаэлем Шумахером.
«Монако-2005, памятный момент с двумя легендами», — подписал снимок Тодт.
Фото доступно на странице Жана Тодта в «Твиттере».
Марадона скончался накануне от остановки сердца в возрасте 60 лет. 11 ноября он был выписан из больницы. Экс-футболист перенёс операцию из-за субдуральной гематомы. Сообщалось, что после выписки Марадону доставили в клинику для лечения от алкогольной зависимости.
Последний раз Диего видели на публике 30 октября на матче 1-го тура чемпионата Аргентины его команды «Химнасия и Эсгрима» с «Патронато» (3:0), который был посвящён 60-летию Марадоны. Перед встречей ему вручили памятную доску. Диего не остался наблюдать за игрой, сославшись на плохое самочувствие. Позже сообщалось, что он был доставлен в клинику Ипенса в Ла-Плате, примерно в часе езды от Буэнос-Айреса.
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