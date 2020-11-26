Ферстаппен рассказал, почему ему не нравятся прыжки с парашютом

Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен рассказал о своих увлечениях, признавшись, что он не слишком большой поклонник экстремального отдыха вроде прыжков с парашютом.

«Послушайте, Формула 1 — большая часть моей жизни, но я также считаю, что важно проводить время вдали от неё. Мне нравятся всякие весёлые активности. В основном там, где есть что-то с двигателем. Люблю гонять, например, на квадроциклах, багги или картах.

Гонки — часть меня. Мне просто нравится управлять чем-то, что не является болидом Формулы-1, так сказать. Но я никогда не участвую в гонках по дорогам общего пользования. Какой смысл ездить со скоростью 300 км/ч, если можно делать это каждые выходные? Я просто не чувствую желания.



Даёт ли команда мне полную свободу? Да, пока что-то не пойдёт не так. Они не возражали бы, если бы позвонили поинтересоваться о моём местонахождении и услышали, что я катаюсь на лыжах. Но если я потом сообщу, что попал в больницу, у команды появятся вопросы. Они скажут: «Зачем ты катался на лыжах?»

Скайдайвинг и прыжки с парашютом — не моё. Это вне зоны моего контроля. Если я выпрыгиваю из самолёта, а парашют не раскрывается, всё кончено. Это просто не для меня. Слишком большой риск», — цитирует Ферстаппена Planet F1.