«Мерседес»: у нас были большие проблемы с мотором, нам повезло с коронавирусной паузой

Главный конструктор «Мерседеса» Джон Оуэн рассказал, что пандемия позволила команде исправить серьёзные проблемы в силовой установке, которые могли помешать команде, если бы сезон начался вовремя.



«Честно говоря, пауза из-за коронавируса случилась в очень удачное время, потому что с нашим двигателем были большие проблемы перед первой гонкой. Отдел мотористов изо всех сил пытался выяснить, что же именно было не так. Им нужен был буквально один день, которого у них не было. В любом случае гоночный сезон не начался, и бригаде мотористов сразу удалось сосредоточиться на проблеме. Но это было бы довольно болезненно для нас, если бы первая гонка прошла вовремя. Нам очень повезло.



Наши мотористы чувствовали обиду, и их задевал тот факт, что им, похоже, в прошлом году не удалось создать лучший двигатель был лучшим. Они решили не мириться с этим и вложили в новую силовую установку много крови, пота и слёз», — приводит слова Оуэна Autosport.