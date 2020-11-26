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Штайнер: была большая вероятность, что «Хаас» уйдёт из Формулы-1

Штайнер: была большая вероятность, что «Хаас» уйдёт из Формулы-1
Авто / Формула-1 0

Руководитель «Хааса» Гюнтер Штайнер признался, что команда в 2020 году была близка к закрытию. По словам Штайнера, коллектив при этом сделал всё, чтобы сохранить команду в Формуле-1.

«Что мы сделали правильно в этом сезоне? Команда смогла выжить благодаря нашим действиям. Думаю, больше даже нечего сказать. Была большая вероятность, что „Хааса“ не станет, но мы все сплотились, чтобы остаться в Формуле-1. В этом году наши результаты были не столь хороши, но, думаю, мы сделали всё для будущего „Хааса“ в Формуле-1. Думаю, мы нужны чемпионату. Такие люди и такие команды действительно нужны Формуле-1», — приводит слова Гюнтера Штайнера RaceFans.

Кроме того, Штайнер отметил, что в ближайшее время команда сделает объявление о составе пилотов на следующий сезон.

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