Штайнер: была большая вероятность, что «Хаас» уйдёт из Формулы-1

Руководитель «Хааса» Гюнтер Штайнер признался, что команда в 2020 году была близка к закрытию. По словам Штайнера, коллектив при этом сделал всё, чтобы сохранить команду в Формуле-1.
«Что мы сделали правильно в этом сезоне? Команда смогла выжить благодаря нашим действиям. Думаю, больше даже нечего сказать. Была большая вероятность, что „Хааса“ не станет, но мы все сплотились, чтобы остаться в Формуле-1. В этом году наши результаты были не столь хороши, но, думаю, мы сделали всё для будущего „Хааса“ в Формуле-1. Думаю, мы нужны чемпионату. Такие люди и такие команды действительно нужны Формуле-1», — приводит слова Гюнтера Штайнера RaceFans.
Кроме того, Штайнер отметил, что в ближайшее время команда сделает объявление о составе пилотов на следующий сезон.
- 26 ноября 2020
-
18:39
-
17:54
-
16:55
-
16:29
-
15:53
-
14:53
-
14:30
-
14:14
-
14:13
-
13:16
-
12:31
-
11:02
-
10:38
-
10:03
-
09:03
-
00:57
- 25 ноября 2020
-
23:01
-
21:53
-
20:57
-
19:44
-
18:55
-
17:50
-
16:49
-
15:01
-
14:20
-
13:51
-
12:17
-
11:51
-
10:44
-
09:04
-
00:44
- 24 ноября 2020
-
23:58
-
22:39
-
20:52
-
19:58