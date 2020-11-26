«Кто это?» Хэмилтон не знает Франца Тоста

На пресс-конференции перед Гран-при Бахрейна у Льюиса Хэмилтона спросили о словах Франца Тоста — ранее руководитель «Альфа Таури» заявил, что гонщики Формулы-1 должны согласиться на ограничение зарплат в $ 10 млн и быть счастливы возможности пилотировать болид.
Однако этот вопрос породил достаточно забавную ситуацию: оказывается, Хэмилтон не сразу вспомнил имя руководителя «Альфа Таури».
— Кто это сказал, — спросил Хэмилтон.
— Франц Тост, — ответил журналист.
— А кто это?
— (после паузы) Руководитель «Альфа Таури».
— Ой…
Франц Тост возглавлял команду «Торо Россо» с 2006 года, то есть с момента её создания.
Напомним, ранее в Формуле-1 достигли договорённости об ограничении зарплат пилотов до $ 30 млн, в которую, по слухам, могут быть включены зарплаты обоих гонщиков команды.
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