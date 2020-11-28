Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс. Поддержи наш хоккей
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Авто / Новости /

Формула-1. Гран-при Бахрейна. Третья тренировка. Онлайн-трансляция

Формула-1. Гран-при Бахрейна. Третья тренировка. Онлайн-трансляция
Авто / Формула-1 0

Сегодня, 28 ноября, на Международном автодроме Бахрейна в Сахире состоится третья свободная практика 15-го этапа чемпионата Формулы-1 сезона-2020 — Гран-при Бахрейна. Начало тренировки запланировано на 14:00 по московскому времени.

После четырнадцатого этапа Формулы-1 в общем зачёте чемпионата лидирует британский гонщик «Мерседеса» Льюис Хэмилтон. Российский гонщик «Альфа Таури» Даниил Квят набрал 26 очков и находится в общем зачёте на 14-й позиции.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию третьей тренировки. Следить за ней можно будет, перейдя по нижеприведённой ссылке.

Формула-1. Гран-при Бахрейна. Онлайн-трансляция третьей практики

Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Авто
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2020