Формула-1. Гран-при Бахрейна. Третья тренировка. Онлайн-трансляция
Сегодня, 28 ноября, на Международном автодроме Бахрейна в Сахире состоится третья свободная практика 15-го этапа чемпионата Формулы-1 сезона-2020 — Гран-при Бахрейна. Начало тренировки запланировано на 14:00 по московскому времени.
После четырнадцатого этапа Формулы-1 в общем зачёте чемпионата лидирует британский гонщик «Мерседеса» Льюис Хэмилтон. Российский гонщик «Альфа Таури» Даниил Квят набрал 26 очков и находится в общем зачёте на 14-й позиции.
«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию третьей тренировки. Следить за ней можно будет, перейдя по нижеприведённой ссылке.
Формула-1. Гран-при Бахрейна. Онлайн-трансляция третьей практики
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