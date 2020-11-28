Формула-1. Гран-при Бахрейна. Квалификация. Онлайн-трансляция

Сегодня, 28 ноября, состоится квалификация пятнадцатого этапа сезона-2020 чемпионата мира Формулы-1 — Гран-при Бахрейна. Этап принимает Международный автодром Бахрейна в Сахире. Начало квалификации запланировано на 17:00 по московскому времени.



После 14-го этапа Формулы-1 в общем зачёте чемпионата лидирует британский гонщик «Мерседеса» Льюис Хэмилтон. Российский гонщик «Альфа Таури» Даниил Квят набрал 26 очков и находится в общем зачёте на 14-й позиции.



«Чемпионат» проведёт прямую текстовую онлайн-трансляцию квалификационных заездов. Следить за ней можно будет, перейдя по нижеприведённой ссылке.



Формула-1. Гран-при Бахрейна. Онлайн-трансляция квалификации