Формула-1. Гран-при Бахрейна. Квалификация. Онлайн-трансляция
Сегодня, 28 ноября, состоится квалификация пятнадцатого этапа сезона-2020 чемпионата мира Формулы-1 — Гран-при Бахрейна. Этап принимает Международный автодром Бахрейна в Сахире. Начало квалификации запланировано на 17:00 по московскому времени.
После 14-го этапа Формулы-1 в общем зачёте чемпионата лидирует британский гонщик «Мерседеса» Льюис Хэмилтон. Российский гонщик «Альфа Таури» Даниил Квят набрал 26 очков и находится в общем зачёте на 14-й позиции.
«Чемпионат» проведёт прямую текстовую онлайн-трансляцию квалификационных заездов. Следить за ней можно будет, перейдя по нижеприведённой ссылке.
Формула-1. Гран-при Бахрейна. Онлайн-трансляция квалификации
Рекомендуем вам
- 28 ноября 2020
-
15:25
-
15:15
-
15:05
-
14:24
-
13:18
-
12:53
-
11:29
-
11:00
-
10:40
-
09:41
-
09:00
-
08:30
-
00:51
- 27 ноября 2020
-
23:49
-
22:13
-
21:17
-
21:06
-
20:48
-
19:42
-
19:10
-
19:02
-
18:47
-
17:53
-
17:04
-
16:03
-
15:33
-
15:21
-
13:33
-
13:01
-
11:48
-
11:07
-
11:00
-
10:20
-
09:05
-
09:00
Партнерский контент
Рекомендуем вам