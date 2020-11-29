Формула-1. Гран-при Бахрейна. Онлайн-трансляция гонки начнётся в 17:10

Сегодня, 29 ноября, на Международном автодроме Бахрейна в Сахире состоится гонка 15-го этапа сезона-2020 чемпионата Формулы-1 — Гран-при Бахрейна.



После четырнадцатого этапа Формулы-1, стартовавшего в начале июля двумя гонками на австрийском автодроме «Ред Булл Ринг», в общем зачёте чемпионата лидирует британский гонщик «Мерседеса» Льюис Хэмилтон. Российский гонщик «Альфа Таури» Даниил Квят набрал 26 очков и находится в общем зачёте на 14-й позиции.



Начало гонки запланировано на 17:10 по московскому времени. «Чемпионат» будет вести текстовую онлайн-трансляцию гонки, следить за ходом которой вы сможете, воспользовавшись нижеприведённой ссылкой.



Формула-1. Гран-при Бахрейна — 2020. Онлайн-трансляция гонки