Формула-1. Гран-при Бахрейна. Онлайн-трансляция гонки начнётся в 17:10
Сегодня, 29 ноября, на Международном автодроме Бахрейна в Сахире состоится гонка 15-го этапа сезона-2020 чемпионата Формулы-1 — Гран-при Бахрейна.
После четырнадцатого этапа Формулы-1, стартовавшего в начале июля двумя гонками на австрийском автодроме «Ред Булл Ринг», в общем зачёте чемпионата лидирует британский гонщик «Мерседеса» Льюис Хэмилтон. Российский гонщик «Альфа Таури» Даниил Квят набрал 26 очков и находится в общем зачёте на 14-й позиции.
Начало гонки запланировано на 17:10 по московскому времени. «Чемпионат» будет вести текстовую онлайн-трансляцию гонки, следить за ходом которой вы сможете, воспользовавшись нижеприведённой ссылкой.
Формула-1. Гран-при Бахрейна — 2020. Онлайн-трансляция гонки
Рекомендуем вам
- 29 ноября 2020
-
13:00
-
11:52
-
10:41
-
10:00
-
00:38
- 28 ноября 2020
-
23:48
-
22:39
-
21:55
-
21:14
-
21:06
-
20:56
-
20:50
-
20:50
-
20:43
-
20:35
-
20:29
-
20:24
-
19:58
-
19:05
-
18:53
-
18:13
-
17:27
-
16:47
-
15:25
-
15:15
-
15:05
-
14:24
-
13:18
-
12:53
-
11:29
-
11:00
-
10:40
-
09:41
-
09:00
-
08:30
Партнерский контент
Рекомендуем вам