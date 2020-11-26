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Албон: у меня есть ещё три гонки, чтобы показать, на что я способен

Албон: у меня есть ещё три гонки, чтобы показать, на что я способен
Авто / Формула-1 0

Пилот «Ред Булл» Александер Албон поделился мыслями о своих перспективах сохранить место в команде в сезоне-2021.

«У меня есть ещё три гонки, чтобы показать, на что я способен. Я хочу их успешно провести. Не думаю ни о чём другом сейчас. У меня нет запасного плана — он только один. Я хочу остаться в команде. Я сосредоточен на этом, это моя цель. Как я уже говорил, я полностью сосредоточен на трёх оставшихся гонках сезона», — приводит слова Александера Албона RaceFans.

Напомним, конкурентами таиландца на место в команде считаются Серхио Перес и Нико Хюлькенберг. Ранее глава «Ред Булл» Кристиан Хорнер заявил, что у Александера Албона всё ещё есть время, чтобы доказать, что он достоин нового контракта.

Хорнер всё ещё даёт Албону время, чтобы заработать контракт на 2021 год
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