Квят — о карьере в Ф-1: как показывает мой пример, всегда можно получить ещё один шанс

Пилот «Альфа Таури» Даниил Квят поделился мыслями о своём будущем. Квят дал понять, что в случае потери места в Ф-1 он питает надежды возобновить карьеру в серии через некоторое время.

«Команда позвала меня на сезоны 2019 и 2020, потому что нуждалась во мне. Моей целью было делать наилучшую работу. И мы договорились, что спустя два года посмотрим, какие планы будут дальше.

Чувствую, что за два года я делал хорошую работу для команды, и я доволен этим. Если случится так, что это последний сезон в Ф-1, то нужно смотреть на хорошие стороны. Знаете, я провёл с этой командой около 110 гонок, завоевал несколько подиумов и провёл сильные гонки. Это не так уж и плохо. Конечно, как и любой пилот, я всегда хотел сражаться за титул. В любом случае, как показывает мой пример, в Формуле-1 всегда можно получить ещё один шанс. Главное, оказаться в нужном месте в нужное время», — приводит слова Квята Motorsport Week.