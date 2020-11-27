Хэмилтон защитил Боттаса, объяснив его большое отставание в зачёте невезением

Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон защитил напарника по команде Валттери Боттаса от потока критики, который льётся на финна из-за того, что он не навязывает реальной борьбы Льюису. По словам Хэмилтона, причина неудач Боттаса кроется в невезении, а не в недостатке мастерства.

«В нынешнем сезоне Валттери не хватало везения, у него возникали проблемы с надёжностью, этим и объясняется большое отставание в обще зачёте. Кроме того, такая разница объясняется и моей стабильностью в гонках. Но если вы посмотрит на квалификации, то увидите, что расстояние между нами ничтожно мало, так что он уже сократил отставание в этом компоненте. На самом деле, быть моим напарником нелегко. Но каждый уик-энд он приезжает и делает свою работу. Он не ноет, не жалуется на машину, а просто говорит, что ему нужно лучше работать», — приводит слова Хэмилтона GPblog.