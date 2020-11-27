Хэмилтон защитил Боттаса, объяснив его большое отставание в зачёте невезением

Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон защитил напарника по команде Валттери Боттаса от потока критики, который льётся на финна из-за того, что он не навязывает реальной борьбы Льюису. По словам Хэмилтона, причина неудач Боттаса кроется в невезении, а не в недостатке мастерства.
«В нынешнем сезоне Валттери не хватало везения, у него возникали проблемы с надёжностью, этим и объясняется большое отставание в обще зачёте. Кроме того, такая разница объясняется и моей стабильностью в гонках. Но если вы посмотрит на квалификации, то увидите, что расстояние между нами ничтожно мало, так что он уже сократил отставание в этом компоненте. На самом деле, быть моим напарником нелегко. Но каждый уик-энд он приезжает и делает свою работу. Он не ноет, не жалуется на машину, а просто говорит, что ему нужно лучше работать», — приводит слова Хэмилтона GPblog.
- 27 ноября 2020
-
00:14
- 26 ноября 2020
-
22:53
-
22:00
-
21:01
-
20:03
-
18:39
-
17:54
-
16:55
-
16:29
-
15:53
-
14:53
-
14:30
-
14:14
-
14:13
-
13:16
-
12:31
-
11:02
-
10:38
-
10:03
-
09:03
-
00:57
- 25 ноября 2020
-
23:01
-
21:53
-
20:57
-
19:44
-
18:55
-
17:50
-
16:49
-
15:01
-
14:20
-
13:51
-
12:17
-
11:51
-
10:44
-
09:04