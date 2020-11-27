«Думаю о восходящих звёздах». Хэмилтон намекнул, что против потолка зарплат для пилотов

Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон дал понять, что выступает против идеи внедрения потолка зарплат для пилотов, которая в последнее время начала активно обсуждаться.
Предположительно, потолок зарплат установят тогда, когда меня уже даже не будет в Формуле-1. Лично я не выступаю против этого, но здесь выступают звёзды этого вида спорта. Они несут с собой бренды и спонсоров, и их репутация помогает распространяться этому спорту по всему миру.
Да, в НБА или НФЛ есть потолок зарплат, но разница в том, что личность владеет своим имиджем и может его продвигать в других сферах.
Я думаю о молодых восходящих звёздах, которые идут в Формулу-1, и я не понимаю, почему они не могут зарабатывать много, если несут в спорт что-то большое? Наш спорт исчисляется миллиардами долларов и пилоты должны получать вознаграждение за то, что они привносят", — приводит слова Хэмилтона Nextgen-Auto.
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