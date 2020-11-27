Журналист сайта Ф-1: Албон сделал достаточно, чтобы убедить «Ред Булл» оставить его
Журналист официального сайта Формулы-1 Лоуренс Барретто убеждён, что Александеру Албону удалось убедить руководство «Ред Булл» продолжить сотрудничество с ним.
«Да, в этот уик-энд Албон настроен куда более позитивно. Он излучает гораздо больше уверенности. Алекс сохранит своё место, если будет придерживаться той же линии. Я больше не вижу никого, кто мог бы занять его кокпит в следующем году. Он сделал достаточно, чтобы убедить «Ред Булл», и поворотным моментом стала действительно Турция, где Албон был по-настоящему уверен в своей машине», — приводит слова Барретто GPblog.
Напомним, что основными кандидатами на замену Албона в «Ред Булл» считаются Нико Хюлькенберг и действующий пилот «Рейсинг Пойнт» Серхио Перес.
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