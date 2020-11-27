Грожан ответил на слова Штайнера: мной сложно управлять? Другим это хорошо удавалось

Пилот «Хааса» Ромен Грожан отреагировал на слова руководителя команды Гюнтера Штайнера, который заявил, что француз был «ценным активом», однако порой им было «тяжело управлять».



«Не хочу вдаваться в подробности. Но думаю, что привнёс в команду немало, и у меня были моменты, да, когда я делал ошибки, но кто их не совершает? Кроме того, когда у вас плохая машина, вам нужно уметь разогнаться на 105 процентов, чтобы получить сколь-нибудь хороший результат. Если пилотируешь на таком уровне, высока вероятность ошибки.

Когда у вас лучший болид, вы можете работать на 99,8%, а это значит, что вы более последовательны. Я знаком с обеими ситуациями и поэтому могу утверждать это.

Сложно ли мной управлять? Не знаю. Некоторым людям это очень хорошо удавалось в прошлом. Так что я думаю, это возможно», — приводит слова Грожана ESPN.