В Ф-2 прервали практику из-за разворота Маркелова, болид без пилота укатился в отбойник

Сессия свободных заездов Формулы-2 перед гонками в Бахрейне была прервана красными флагами из-за разворота Артёма Маркелова. Болид россиянина замер в последнем повороте. Артём благополучно покинул машину, но затем случилась весьма курьёзная ситуация.



Болид команды BWT HWA Racelab уже без пилота в кокпите покатился с уклона и врезался задней частью в отбойник. Этот момент попал в официальную трансляцию.

Видео доступно на странице Формулы-2 в «Твиттере».

Права на видео принадлежат Formula Two Championship Limited.

Маркелов занимает 18-е место в личном зачёте Формулы-2. На его счету 5 очков. Лидирует в чемпионате Мик Шумахер (191). Вторым идёт Каллум Айлотт (169). Юки Цунода (147) — третий. Четвёртая строчка у Кристиана Лундгора (145). Роберт Шварцман (140) – пятый. Никита Мазепин (140) – шестой.