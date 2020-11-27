В Ф-2 прервали практику из-за разворота Маркелова, болид без пилота укатился в отбойник

Сессия свободных заездов Формулы-2 перед гонками в Бахрейне была прервана красными флагами из-за разворота Артёма Маркелова. Болид россиянина замер в последнем повороте. Артём благополучно покинул машину, но затем случилась весьма курьёзная ситуация.
Болид команды BWT HWA Racelab уже без пилота в кокпите покатился с уклона и врезался задней частью в отбойник. Этот момент попал в официальную трансляцию.
Видео доступно на странице Формулы-2 в «Твиттере».
Права на видео принадлежат Formula Two Championship Limited.
Маркелов занимает 18-е место в личном зачёте Формулы-2. На его счету 5 очков. Лидирует в чемпионате Мик Шумахер (191). Вторым идёт Каллум Айлотт (169). Юки Цунода (147) — третий. Четвёртая строчка у Кристиана Лундгора (145). Роберт Шварцман (140) – пятый. Никита Мазепин (140) – шестой.
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