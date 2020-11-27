Айлотт выиграл квалификацию Ф-2 в Бахрейне, Шварцман – 14-й, Цунода — последний

На трассе в Бахрейне завершилась квалификация перед гонками Формулы-2, её победителем стал пилот Академии «Феррари» Каллум Айлотт. Второй результат показал Фелипе Другович. С третьей позиции в первой гонке будет стартовать Дэниел Тиктум.



Лучшим из россиян стал Никита Мазепин, он — седьмой. Роберт Шварцман – 14-й. Артём Маркелов занял 21-е место.



Претендент на место Даниила Квята в «Альфа Таури» Юки Цунода замкнул протокол. Японец ошибся, заехал на бордюр, потерял управление над машиной, после чего в итоге остановился на трассе.

Формула-2. Бахрейн. Квалификация



1. Каллум Айлотт — 1.41,479

2. Фелипе Другович – 1.41,870

3. Дэниел Тиктум — 1.42,047

4. Маркус Армстронг — 1.42,052

5. Чжоу Гуаньюй— 1.42,065

6. Джулиано Алези — 1.42,074

7. Никита Мазепин — 1.42,139

8. Джехан Дарувала — 1.42,191

9. Кристиан Лундгор — 1.42,259

10. Мик Шумахер — 1.42,283…

14. Роберт Шварцман — 1.42,654…

21. Артём Маркелов — 1.44,019

22. Юки Цунода — 1:57.048.