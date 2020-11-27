«Рабов продавали со скидкой». Хэмилтон осудил «чёрную пятницу», но потом удалил сообщение
Пилот «Мерседеса», семикратный чемпион мира Льюис Хэмилтон отметился достаточно провокационным сообщением под постом на официальной странице Формулы-1 в «Инстаграме».
Пресс-служба Ф-1 в социальной сети опубликовала сообщение, посвящённое «чёрной пятнице».
«Проверьте наш онлайн-магазин, чтобы увидеть все последние сделки», — сказано в посте.
Хэмилтон отреагировал на стандартное для этого дня послание немного странно.
«В этот день чёрных рабов продавали со скидкой», — написал Льюис, а после удалил комментарий.
Отметим, что термин «чёрная пятница» появился в 1966 году в Филадельфии (штат Пенсильвания, США). Он означал сильные пробки на дорогах в пятницу после Дня благодарения. Таким образом, он не имеет никакого отношения к истории работорговли.
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