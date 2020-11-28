Зарплата Квята входит в топ-10 среди всех гонщиков Формулы-1

Опубликованный на этой неделе неофициальный рейтинг зарплат гонщиков Формулы-1, подготовленный французским изданием Business Book GP 2020, оказался не совсем точным. По крайней мере, это касается заработной платы российского пилота «Альфа Таури» Даниила Квята.



Согласно данным Business Book GP 2020, за этот год год россиянин должен заработать € 750 тыс. Однако, как сообщил корреспонденту «Чемпионата» Евгению Кустову источник, чья информация заслуживает доверия, эта сумма не имеет ничего общего с действительностью. Примерно такие гонорары получают воспитанники «Ред Булл» в первый год выступлений в Формуле-1, в то время как Квят проводит в чемпионате мира уже шестой сезон.



Источник не стал раскрывать данные о реальной зарплате Даниила, однако отметил, что если верить информации Business Book GP 2020 о заработках других пилотов, то зарплата россиянина точно входит в топ-10. Согласно рейтингу, с зарплатой € 4 млн десятку замыкают Эстебан Окон и Серхио Перес.