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Албон прокомментировал тяжёлую аварию на тренировке Гран-при Бахрейна Формулы-1

Албон прокомментировал тяжёлую аварию на тренировке Гран-при Бахрейна Формулы-1
Авто / Формула-1 0

Пилот «Ред Булл» Александер Албон прокомментировал аварию, в которую попал в ходе второй свободной тренировки на Гран-при Бахрейна Формулы-1. Напомним, в результате инцидента он серьёзно разбил болид.

«Был немного удивлён такой нехваткой сцепления. Такое случается. Сбросил скорость, но этого было недостаточно. Этот поворот достаточно сложный и неудобный. Авария — это всегда нехорошо, но со мной всё в порядке», — приводит слова Албона GPFans.

Напомним, по итогам тренировки Албон оказался в протоколе десятым, его напарник Макс Ферстаппен снова был гораздо быстрее и показал второй результат.

Лучшим во второй тренировке Гран-при Бахрейна стал пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон, который уже досрочно оформил чемпионство.

Албон попал в жёсткую аварию на тренировке в Бахрейне и разбил болид
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