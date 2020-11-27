Гасли: вероятно, это наша лучшая пятница в сезоне
Пилот «Альфа Таури» Пьер Гасли поделился впечатлениями от свободных практик Гран-при Бахрейна, отметив, что эти тренировки были лучшими за весь сезон.
«После этапа в Стамбуле здорово вернуться к выступлениям в нормальных условиях. У нас получилась позитивная пятница. Вероятно, сильнейшая в сезоне. Машина чувствовала себя отлично с самого начала первой практики. С темпом мы были достаточно конкурентоспособными, но есть кое-что, в чём можем прибавить с точки зрения баланса, чтобы выжать из болида даже больше. Всё выглядит многообещающе, попытаемся отыграть ещё несколько десятых перед квалификацией», — приводит слова французского пилота пресс-служба «Альфа Таури».
Напомним, в ходе тренировок Пьер показал пятое и шестое время.
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