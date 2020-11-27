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Хорнер — об аварии Албона: это разочаровывает

Хорнер — об аварии Албона: это разочаровывает
Авто / Формула-1 0

Глава «Ред Булл» Кристиан Хорнер прокомментировал аварию, в которую попал пилот его команды Александер Албон в ходе второй тренировки Гран-при Бахрейна. Функционер дал понять, что остался недоволен инцидентом.

«Он просто должен попробовать выбросить это из головы, потому что в Стамбуле до этого момента в нынешний уик-энд ситуация становилась лучше, его отзывы о машине были очень похожи на отзывы Макса. Очень разочаровывает, что произошёл такой инцидент. Кажется, там нет слишком серьёзных повреждений, хотя автомобиль ударился тремя сторонами. Может даже, всеми четырьмя. Монокок вроде в порядке, двигатель — тоже, а коробку передач мы не планировали использовать в гонке. Но антикрылья, нос понадобятся новые. Много нового понадобится», — приводит слова Хорнера Racer.

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