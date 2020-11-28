В «Феррари» согласились на заморозку моторов с 2022 года, в «Ред Булл» отреагировали

Руководитель «Феррари» Маттиа Бинотто заявил, что в итальянской команде согласятся на заморозку двигателей с 2022 года, при условии, что переход на новый моторный регламент будет сдвинут с 2026-го на 2025-й год.

В «Ред Булл», который настаивает на заморозке моторов, отреагировали на слова босса «Феррари».

«Думаю, это хорошая новость. Это хорошая новость для Формулы-1. Думаю, все производители, все управляющие компаний понимают, что инвестировать в двигатели средства, с учётом перехода на новый моторный регламент, не имеет смысла. Нет смысла вкладывать сотни миллионов в эти моторы.

Заморозка — единственный выход, нужно выработать лишь механизм, при котором в случае чьей-то ошибки зимой, у них будет возможность внести коррективы.

С точки зрения расходов, это очень позитивная новость. В «Рено» также должны понять, что в этом есть логика, но посмотрим. Как бы то ни было, то, что в «Феррари» поддержали нашу позицию уже воодушевляет", — приводит слова главы команды Кристиана Хорнера GPFans.